Более 100 тысяч человек поступили на службу по контракту в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Большинство желающих заключить контракт с Вооруженными силами (ВС) РФ называют основным мотивом намерение отомстить за погибших в теракте в "Крокус Сити Холле". Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, контракт с ВС РФ за последние 10 дней заключили около 16 тысяч граждан.

"В ходе собеседований, проведенных за последнюю неделю в пунктах отбора в городах России, большинство кандидатов в качестве основного мотива заключить контракт указывали желание отомстить за погибших в трагедии, произошедшей 22 марта 2024 года в Подмосковье", – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что ежедневно в пункты отбора на военную службу по контракту по всей стране обращаются 1,7 тысячи человек. Число желающих вступить в ряды российской армии значительно выросло.

С начала 2024 года контракт с ВС РФ заключили более 100 тысяч человек.

Теракт в "Крокус Сити Холле" произошел 22 марта, когда неизвестные открыли стрельбу по посетителям, а потом подожгли здание. В результате 144 человека погибли, еще 551 пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 11 человек, включая четверых нападавших. Последних отправили в СИЗО до 22 мая, затем суд арестовал еще троих фигурантов дела, а позднее заключил под стражу восьмого подозреваемого.

29 марта суд решил арестовать девятого фигуранта уголовного дела, а 1 апреля в СИЗО был отправлен десятый задержанный.

