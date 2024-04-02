02 апреля, 13:30Общество
Шойгу заявил, что призывники не будут задействованы в СВО
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Призывники не будут задействованы в спецоперации. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в связи с начавшейся 1 апреля весенней кампанией по призыву военнослужащих, сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.
Кроме того, министр уточнил, что военные с истекшим сроком службы по призыву должны быть сразу же уволены и направлены к месту жительства.
"Обращаю на это особое внимание должностных лиц", – обратился Шойгу к присутствующим на совещании с руководящим составом ВС РФ.
Владимир Путин 31 марта подписал документ о весеннем призыве с 1 апреля по 15 июля россиян на военную службу. Согласно вступившим с 1 января правилам, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет.
Под исключение подпадут те россияне, кому 27 лет исполнилось до конца прошлого года, те, кому 28 или 29 лет, а также находящиеся в запасе люди. Из документа следует, что в этом сезоне в армию призовут 150 тысяч человек.
Как уточнял начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, срок службы по призыву остается неизменным и составит один год.
В этот период будут рассылаться электронные повестки в военкомат, дублирующие бумажные. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что основным способом оповещения останется традиционная бумажная повестка.
Путин подписал указ о весеннем призыве в армию