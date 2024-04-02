Шойгу заявил, что призывники не будут задействованы в СВО

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Призывники не будут задействованы в спецоперации. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в связи с начавшейся 1 апреля весенней кампанией по призыву военнослужащих, сообщение опубликовано в телеграм-канале ведомства.

Кроме того, министр уточнил, что военные с истекшим сроком службы по призыву должны быть сразу же уволены и направлены к месту жительства.

"Обращаю на это особое внимание должностных лиц", – обратился Шойгу к присутствующим на совещании с руководящим составом ВС РФ.

Владимир Путин 31 марта подписал документ о весеннем призыве с 1 апреля по 15 июля россиян на военную службу. Согласно вступившим с 1 января правилам, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет.

Под исключение подпадут те россияне, кому 27 лет исполнилось до конца прошлого года, те, кому 28 или 29 лет, а также находящиеся в запасе люди. Из документа следует, что в этом сезоне в армию призовут 150 тысяч человек.

Как уточнял начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, срок службы по призыву остается неизменным и составит один год.

В этот период будут рассылаться электронные повестки в военкомат, дублирующие бумажные. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что основным способом оповещения останется традиционная бумажная повестка.