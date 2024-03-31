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31 марта, 09:14

Общество

Путин подписал указ о весеннем призыве в армию РФ

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин подписал документ о весеннем призыве россиян на военную службу. Указ президента опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно вступившим с 1 января правилам, призыву на срочную службу будут подлежать граждане в возрасте от 18 до 30 лет. Под исключение подпадут те россияне, кому 27 лет исполнилось до конца прошлого года, те, кому 28 или 29 лет, а также находящиеся в запасе люди.

Призыв на военную службу будет осуществляться с 1 апреля по 15 июля текущего года. Из документа следует, что в этом сезоне в армию призовут 150 тысяч человек.

Как уточнял начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Евгений Бурдинский, призванных на срочную службу этой весной к участию в спецоперации привлекаться не будут.

С его слов, срок службы по призыву остается неизменным и составит один год.

В этот период будут рассылаться электронные повестки в военкомат, дублирующие бумажные. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщал, что основным способом оповещения останется традиционная бумажная повестка.

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