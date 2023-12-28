С 1 января на службу по контракту в ВС РФ приняты 500 тыс человек – Медведев

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С 1 января 2023 года на службу по контракту в Вооруженные силы России приняты полмиллиона человек, сообщил РИА Новости зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Об этом Медведев рассказал, отвечая на вопрос о возможности переговоров в 2024 году по Украине на фоне истощения запасов.

Ранее в материалах Минобороны РФ "Армия в цифрах – 2023" говорилось, что сейчас по контракту в ВС РФ служат свыше 640 тысяч человек. Министерство впервые с начала спецоперации назвало число контрактников. По данным ведомства, в составе отрядов БАРС участие в СВО приняли свыше 40 тысяч человек.

Еще в 2015 году Владимир Путин создал отряды БАРС – мобилизационный резерв российской армии. В него вошли в том числе представители казаческих объединений. В ведомстве отметили, что чаще всего членами отрядов становятся добровольцы из Краснодарского края и Ростовской области.

Владимир Путин во время совмещенной прямой линии и пресс-конференции уточнил, что сейчас в зоне боевых действий находятся 244 тысячи бойцов. ВС РФ удалось создать полки по обслуживанию техники, эти люди очень востребованы, отметил президент.

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