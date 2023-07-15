Зарубежные СМИ пытались сорвать весенний призыв в армию РФ – Минобороны

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Военкоматы России обеспечили военный призыв в Вооруженные силы (ВС РФ) в сложных условиях давления со стороны зарубежных СМИ, которые хотели сорвать мероприятия призыва и дискредитировать российские ВС, сообщило министерство обороны РФ.

"Главная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших госзадачу в трудной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных СМИ, направленного, в первую очередь, на срыв выполнения мероприятий призыва, а также дискредитацию Вооруженных Сил России", – цитирует РИА Новости сообщение Минобороны РФ.

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