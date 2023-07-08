Российские военные сорвали атаку ВСУ на Запорожском направлении, уничтожив миномет

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Подразделения Вооруженных сил России (ВС РФ) сорвали атаку украинских военных, уничтожив миномет, который прикрывал штурмовые отряды ВСУ на Запорожском направлении, рассказал РИА Новости командир подразделения ВС РФ.

"При попытке штурма российских позиций средствами воздушной разведки была вскрыта позиция миномета противника, прикрывающего свои подразделения. После передачи координат… наша артиллерия точно отработала по цели. Миномет замолчал…", – сообщил агентству командир подразделения ВС РФ.

Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что Вооруженные силы России ликвидировали в районе города Орехов Запорожской области склад боеприпасов 44-й артиллерийской бригады ВСУ. Он отметил, что за день российские бойцы поразили 97 артиллерийских подразделений украинской армии, живую силу и военную технику в 114 районах.

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