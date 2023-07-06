Целью удара РФ стала академия во Львове с западной техникой – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы (ВС) РФ нанесли удар по парковой зоне академии во Львове, где располагалась западная бронетехника, включая, с высокой вероятностью, британские танки Challenger. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в министерстве обороны России.

Собеседник агентства отметил, что на территории академии были поражены казармы, где размещались около 800 украинских военных и иностранных наемников, которые прибыли из учебных центров стран Запада.

Ранее сообщалось, что российская авиация нанесла ракетно-бомбовые удары по живой силе и технике украинской армии в районе Клещеевки. В частности, экипаж вертолета Ми-35 уничтожил бронетранспортер ВСУ при помощи противотанковой управляемой ракеты.

До этого в Минобороны РФ заявили, что украинские войска предпринимали наступательные действия на донецком, краснолиманском, южнодонецком и запорожском направлениях. Все атаки были отражены.

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