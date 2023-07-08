Российские военные ликвидировали на донецком направлении до 500 бойцов ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные уничтожили на донецком направлении до 500 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), три танка и две американские самоходные артиллерийские установки (САУ) М109 Paladin США. Об этом сообщил сегодня официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В ходе боевых действий потери противника за последние сутки составили до 500 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, три танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, два пикапа, две самоходные артиллерийские установки М109 Paladin производства США, а также гаубица Д-30", – цитирует его ТАСС.

До этого стало известно, что российские вертолеты ликвидировали под Красным Лиманом западную бронетехнику ВСУ. Вертолеты Ка-52 применили авиационный противотанковый ракетный комплекс "Вихрь-М".

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