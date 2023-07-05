Войска РФ отразили две атаки ВСУ на южнодонецком направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ отразили атаки двух взводов и роты украинской армии на южнодонецком направлении. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки "Восток" Олега Чехова.

Российские артиллеристы уничтожили пикап с украинскими военными в районе Новомихайловки, а авиация РФ поразила места скопления ВСУ в районах Макаровки, Урожайного и Левадного.

Помимо этого, на запорожском направлении были уничтожены две буксируемые гаубицы противника и станция радиоэлектронной борьбы.

Чехов добавил, что штурмовая и армейская авиация России уничтожила танки и БМП украинских войск в районе Малой Токмачки, а также было нанесено поражение по скоплениям живой силы ВСУ в районе Новоданиловки, Пятихаток и Дорожнянки.

Кроме того, системы ПВО сбили два украинских беспилотника, а стрелок-зенитчик из ПЗРК "Верба" сбил самолет Су-25 противника в районе Нестерянки.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что Вооруженные силы Украины совершили безуспешные попытки наступления на донецком, южнодонецком и краснолиманском направлениях.

До этого в военном ведомстве сообщили, что российские вертолеты Ка-52 уничтожили бронетехнику украинской армии на краснолиманском направлении.

Как уточнили в Минобороны, экипажи ударно-разведывательных вертолетов применили авиационный противотанковый ракетный комплекс "Вихрь-М".

ВС России отразили 17 атак ВСУ за сутки