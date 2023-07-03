ВС РФ за сутки отразили девять атак ВСУ на донецком направлении – Минобороны

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные за последние сутки отразили девять атак противника на донецком направлении. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова.

Он уточнил, что атаки были предприняты украинскими военными в районе села Золотаревка в ЛНР, а также сел Водяное и Клещиевка, поселка Первомайское в ДНР. Силам противника противостояли подразделения "Южной" группировки войск.

Кроме того, благодаря применению авиации, артиллерии и огнеметных систем удалось ликвидировать до 260 военнослужащих ВСУ. Также уничтожены один танк противника, три бронемашины, пять пикапов, американская самоходная гаубица М109 Paladin.

Ранее сообщалось, что в минувшие сутки российская система ПВО сбила украинский Су-27 в небе над Каменкой в Херсонской области. Также средства ПВО перехватили в зоне боевых действий три снаряда РСЗО HIMARS.



Минобороны РФ показало работу 85-й бригады Южной группировки войск в ЛНР