Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы Российской Федерации пресекли деятельность диверсионно-разведывательной группы Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Луганской Народной Республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В районе населенного пункта Новоселовское Луганской Народной Республики пресечена деятельность диверсионно-разведывательной группы ВСУ", – заявил Конашенков.

По словам представителя военного ведомства, оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия Западной группировки войск поразила живую силу и техники украинской армии на купянском направлении недалеко от Тимковки, Тополей и Берестовского Харьковской области

Конашенков заявил, что за минувшие сутки ВСУ потеряли 75 военных, три автомобиля и гаубицу Д-30.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что российские войска в ходе спецоперации поразили хранилище топлива объединенной украинской группировки "Запорожье".

Помимо этого, российские средства ПВО за сутки перехватили 2 крылатые ракеты Storm Shadow, 5 снарядов реактивной системы залпового огня РСЗО HIMARS. Также ВС РФ ликвидировали 12 беспилотных летательных аппаратов Украины в районе Артемовска, Соледара, Спорного и Володина ДНР, Бердянска и Балочек Запорожской области.

Ранее сообщалось, что противовоздушная оборона Вооруженных Сил России (ПВО) сбила две ракеты, запущенные по Бердянскому району украинскими военными. Примерно в 8:40 нацисты ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянскому району. Система ПВО ВС РФ отработала успешно: удалось сбить две ракеты из двух.

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