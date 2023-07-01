Российская ПВО отразила ракетный удар по Бердянскому району

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Противовоздушная оборона Вооруженных Сил России (ПВО) сбила две ракеты, запущенные по Бердянскому району украинскими военными утром в субботу, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение оперативных служб Запорожской области.

Примерно в 8:40 нацисты ВСУ попытались нанести ракетный удар по Бердянскому району. Система ПВО ВС РФ отработала успешно: удалось сбить две ракеты из двух.

Как уточняется, одна ракета при падении разрушила сарай частного домовладения в селе Троицкое.

Ранее российские средства ПВО за сутки перехватили семь снарядов РСЗО HIMARS. Об этом сообщили в Минобороны. Также российская армия сбила 10 беспилотников ВСУ.

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