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Ветеран морской пехоты США Ян Фрэнк Торторичи, воевавший на стороне Вооруженных сил Украины погиб в результате российского ракетного удара по Краматорску. Об этом сообщает телеканал CBS.

Торторичи прибыл на Украину с самого начала спецоперации России и воевал на стороне Киева в составе "Интернационального легиона".

Телеканал сообщает, что данные о смерти наемника были подтверждены его родственниками.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что российские военные 27 июня нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в Краматорске, в результате чего были ликвидированы два генерала и до 50 офицеров противника. Кроме того, ударом были ликвидированы до 20 иностранных наемников и советников.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что российская армия продолжит уничтожать места скопления украинских военных и западных наемников. По его словам, именно это произошло в Краматорске.

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