Россия и дальше будет уничтожать собрания иностранных наемников на Украине – Лавров

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия продолжит уничтожать места скопления украинских военных и западных наемников, которые прикрываются гражданскими объектами. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"То, что Украина использует гражданские объекты для проведения всяких совещаний наемников, западных генералов и инструкторов со своими военными, это вина Украины. Если мы будем обнаруживать вот такие собрания, наподобие того, что было на днях в Краматорске, мы будем их уничтожать", – приводит ТАСС слова Лаврова.

Как отметил глава МИД, Украина объявили войну России, поэтому уничтожение украинских военных оправданно. Лавров также попросил страны НАТО обратить внимание на использование ВСУ гражданской инфраструктуры для размещения тяжелых вооружений.

Официальный представитель президента РФ Дмитрий Песков ответил на обвинения России в гибели мирных граждан в Краматорске после ракетного удара и подчеркнул, что ВС РФ наносит удары по объектам, которые каким-либо образом связаны с военной инфраструктурой, и не атакует гражданскую инфраструктуру.

Экс-разведчик США Скотт Риттер сообщил, что российские военнослужащие ликвидировали ракетным ударом в Краматорске американских наемников. По его словам, среди погибших американцев были как военные советники, так и участники боевых действий.

ВС России поразили в Краматорске расположение командного состава мотопехотной бригады ВСУ