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Российские военные, ударив по Краматорску, ликвидировали американских наемников, которые консультировали ВСУ. Об этом заявил экс-разведчик США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.

"Цель, которая была поражена в Краматорске. <…> Гарланд, там была целая куча американского военного персонала, огромное количество", – сказал он.

По словам Риттера, американцы прилетели на Украину из Румынии на двух вертолетах Black Hawk, которые выключили транспондеры при пересечении границы. Экс-разведчик пояснил, что вертолеты предназначались для эвакуации солдат в случае их ранения.

Риттер заявил, что среди ликвидированных американских наемников были как военные советники, так и участники боевых действий.

Ранее стало известно, что российские военные уничтожили временный пункт дислокации командования 56-й мотопехотной бригады ВСУ в городе Краматорске в ДНР. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на заявления со стороны Киева, который обвинил российскую сторону в гибели мирных граждан в Краматорске после ракетного удара, подчеркнул, что Россия наносит удары по объектам, которые так или иначе связаны с военной инфраструктурой.



ВС России поразили в Краматорске расположение командного состава мотопехотной бригады ВСУ