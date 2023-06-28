ВС РФ поразили пункт дислокации командования 56-й мотопехотной бригады ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны РФ"

Российские военные уничтожили временный пункт дислокации командования 56-й мотопехотной бригады ВСУ в городе Краматорске в ДНР. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Между тем в районе сел Предтечено и Веселое в ДНР российской армией нанесены удары по командно-наблюдательным пунктам батальонов 63-й механизированной и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ, а в районе поселка Новопавловка поражен склад ракет и боеприпасов 47-й артиллерийской бригады ВСУ.

Также в Донбассе воздушно-космические силы РФ ликвидировали объекты нефтепереработки и хранения топлива, обеспечивавшие группировку украинских войск в этом регионе.

Тем временем в Запорожской области за минувшие сутки авиация и артиллерия ВС РФ нанесли удары по резервам украинской армии в районах города Орехов, селе Малая Токмачка, Новоданиловка и Яблоневое.

Ранее врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что российская армия прикладывает все усилия, чтобы войска противника не прорвали линию обороны в республике. По его словам, ВСУ пытаются атаковать позиции ВС РФ, однако назвать это наступлением нельзя.



В Минобороны сообщили, что ВС РФ отразили десять атак ВСУ в районе Артемовска