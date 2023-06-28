Пасечник сообщил, что российская армия не дает ВСУ прорвать линию обороны в ЛНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российская армия прикладывает все усилия, чтобы вражеские войска не прорвали линию обороны в ЛНР, сообщил врио главы республики Леонид Пасечник в эфире "России 24".

Он рассказал, как ВСУ пытаются атаковать позиции ВС РФ, однако, по его словам, это нельзя назвать наступлением.

"Здесь больше противник ведет разведку боем наших позиций. Наши ребята, военнослужащие достаточно эффективно отражают эти атаки, не пропуская противника, не допуская прорыва нашей линии обороны", – подчеркнул Пасечник.

По его словам, обстановка в ЛНР остается напряженной. Однако ВС РФ не теряют контроль над ситуацией, заверил он.

Ранее украинские войска нанесли удар по окраинам Луганска. Уточнялось, что противник применил британские ракеты Storm Shadow.

Позднее Вооруженные силы Украины ударили по позициям российских военнослужащих запрещенными химическими боеприпасами. Это произошло в районе Соледара в Луганской Народной Республике. При детонации таких боеприпасов выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание.



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