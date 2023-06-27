В ЛНР сообщили об ударе ВСУ по российским позициям химическими боеприпасами

Фото: телеграм-канал "ЛУГАНСК СЕГОДНЯ⚡️ЛНР | ДОНБАСС"

Вооруженные силы Украины нанесли удар по позициям российских военнослужащих запрещенными химическими боеприпасами. Об этом ТАСС сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, это произошло в районе Соледара в Луганской Народной Республике. При детонации таких боеприпасов выделяется едкий дым, который вызывает жжение кожного покрова, а при вдыхании люди теряют сознание, уточнил Марочко.

Он добавил, что сейчас специалисты из войск радиационной, химической и биологической защиты России устанавливают тип отравляющего вещества, который применили ВСУ.

22 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о планах направить обращение в военную прокуратуру после информации об использовании украинской армией химического оружия в районе Кременной в ЛНР. По ее словам, она получила эти данные от матери одного из российских бойцов.

Владимир Путин на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" заявил, что Москва выступает за укрепление механизмов, которые препятствуют появлению биологического и токсинного оружия. Он отметил, что предложения о нераспространении подобного оружия встречают сопротивление со стороны некоторых стран.