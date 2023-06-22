Москалькова обратится в прокуратуру после сообщений о применении ВСУ химоружия в ЛНР

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о планах направить обращение в военную прокуратуру после информации об использовании украинской армией химического оружия в районе Кременной в ЛНР. Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, она получила эти данные от матери одного из российских бойцов.

"В отношении наших военнослужащих применили химическое оружие. Они с ожогами. Мама военнослужащего говорит, что тяжелая ситуация, и просит экстренную помощь", – поделилась Москалькова.

Между тем в пресс-службе аппарата уполномоченного по правам человека в РФ подтвердили, что ВСУ применили химоружие в районе Кременной.

Ранее Владимир Путин на конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" заявил, что Москва выступает за укрепление механизмов, которые препятствуют появлению биологического и токсинного оружия. Он отметил, что предложения о нераспространении подобного оружия встречают сопротивление со стороны некоторых стран.