В Херсонской области опровергли заявления, что ВСУ закрепились под Антоновским мостом

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Информация о том, что бойцы украинской армии закрепились на левом берегу Днепра под Антоновским мостом, не соответствует действительности. Об этом врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил в своем телеграм-канале.

"Официально сообщаю, что это ложь. Отдельные мелкие группы противника в последние три дня действительно совершили несколько попыток переправиться на лодках через Днепр и спрятаться под мостом. Там они и были уничтожены нашими военными", – поделился он.

Сальдо не исключил, что Вооруженные силы Украины будут пытаться посылать своих бойцов на убой. По его словам, солдаты российской армии находятся на своих позициях. Врио губернатора призвал доверять лишь официальным источникам информации и не вестись на провокацию.

Ранее сообщалось, что ВС РФ поразили скопление украинской армии из огнеметной системы "Солнцепек" в районе Артемовска. По словам начальника пресс-центра группировки "Юг" Вадима Астафьева, авиация России ударила по живой силе ВСУ в районе Раздоловки и Богдановки.

В Минобороны сообщили, что ВС РФ отразили десять атак ВСУ в районе Артемовска