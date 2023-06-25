В МО Украины назвали ожидания от контрнаступления ВСУ преувеличенными

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Ожидания от контрнаступления, которое проводят Вооруженные силы Украины (ВСУ), были преувеличены, так как есть разные обстоятельства и препятствия, заявил министр обороны Украины Алексей Резников. Об этом сообщает Fox News.

"Я думаю, что ожидания были преувеличены в отношении этого плана контрнаступления", – сказал он.

Резников добавил, что оборонительные линии Вооруженных сил (ВС) РФ достаточно сильны, в особенности минные поля.

Отмечается, что министр обороны Украины отверг предположение относительно того, что ВСУ являются главной силой в контрнаступлении. По его словам, в этом году могут произойти те события, которые решат исход конфликта на Украине.

"Я думаю, что нынешний год станет переломным. Мы должны это сделать. Так мы думаем", – сказал Резников.

Он также подтвердил, что украинская сторона хочет захватить сухопутные территории, соединяющие Крым с остальными регионами РФ, но этот сценарий не является единственным.

"Но мы посмотрим, это будет зависеть от ситуации на поле боя. У нас есть разные сценарии, на востоке и на юге", – добавил он.

Резников выразил мнение, что политическое решение о передаче украинской стороне американских истребителей F-16 уже было принято.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что на Киев нарастает давление на фоне неудач ВСУ в контрнаступлении. По его словам, западные государства максимально принуждают украинскую сторону, чтобы ВСУ сражались до последнего бойца.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что контрнаступление ВСУ проходит медленнее, чем предполагалось.



Зеленский усомнился в эффективности контрнаступления ВСУ