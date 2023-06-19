В ЛНР сообщили о наемниках из более чем 15 стран, участвующих в боях на стороне Украины

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Наемники из более чем 15 стран участвуют в боях на стороне украинской армии на луганском направлении, рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на разведданные.

Речь идет о тех участках фронта, которые находятся в зоне ответственности группировки "Юг".

"За истекшую неделю в ходе анализа разведданных на купянском, краснолиманском и донецком направлениях на линии боевого соприкосновения выявлены наемники из более чем 15 стран", – приводит ТАСС его словам.

Марочко уточнил, что больше всего иностранных наемников пребывают в рядах ВСУ на донецком и купянском направлениях.

Ранее Следственный комитет РФ оценил число наемников, принимающих участие в конфликте на стороне Украины. По данным ведомства, против российской армии в боевых действиях принимают участие больше 2 тысяч наемников из 71 страны.

До этого российский бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми авиабомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка в Харьковской области. Также группа специального назначения ВС РФ уничтожила боевую машину ЗРК "Оса", при помощи беспилотника-камикадзе "Ланцет".



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