Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российский бомбардировщик Су-34 нанес удар управляемыми авиабомбами по пункту дислокации иностранных наемников в районе села Ивановка в Харьковской области. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Запад" полковник Сергей Зыбинский.

"Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 с применением универсальных модулей планирования и коррекции авиабомб нанес удар по пункту временной дислокации иностранных наемников в районе населенного пункта Ивановка", – приводит его слова РИА Новости.

Зыбинский также сообщил, что военнослужащие группировки уничтожили две диверсионные группы ВСУ на купянском направлении и сорвали три попытки ротации подразделений украинских сил.

Помимо прочего, группа специального назначения ВС РФ обнаружила и уничтожила боевую машину ЗРК "Оса", применив беспилотник-камикадзе "Ланцет".

Ранее обозреватели Telegraph сообщили, что планирующие авиационные бомбы, которые начала использовать Россия, заставили Украину пересмотреть свои планы по контрнаступлению. Журналисты привели слова советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который высказался, что подобные бомбы представляют "очень серьезную угрозу".

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