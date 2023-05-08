Российские планирующие бомбы сорвали планы Украины по контрнаступлению ВСУ – CМИ

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Планирующие авиационные бомбы, которые начала использовать Россия, заставили Украину пересмотреть свои планы по контрнаступлению. Об этом пишут обозреватели Джо Барнс и Роланд Олифант в статье для Telegraph.

Журналисты утверждают, что по оценкам официальных лиц Украины, российские военные выпускают не менее 20 планирующих бомб в день.

"В то время как мир ожидает контрнаступления ВСУ, украинские и западные аналитики начали предполагать, что использование этого оружия может вынудить Киев в последний момент внести изменения в свое оперативное планирование", – пишут они.

Обозреватели также приводят слова советника командования Воздушных сил украинских войск Юрия Игната, который ранее заявил, что планирующие бомбы представляют "очень серьезную угрозу".

По его словам, Россия использует тактическую авиацию для выполнения боевых задач вдоль границы, линии фронта и морского побережья.

В последнее время российская авиация стала применять авиабомбы, которые оснастили универсальными модулями планирования и коррекции. Таким образом авиация получила возможность наносить удары, не заходя в зону действия ПВО Украины.

Военный эксперт, редактор журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков ранее заявил, что из-за применения ВКС РФ планирующих авиабомб, ВСУ пришлось резко изменить тактику в Артемовске. По его словам, из-за ударов мощных авиабомб, позиции солдат ВСУ в подвалах и на нижних этажах зданий оказались "так же обречены", как и позиции на верхних этажах.

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