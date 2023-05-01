Военный эксперт сообщил о смене тактики ВСУ в Артемовске после применения ВКС РФ авиабомб

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Украинские войска резко поменяли тактику в Артемовске после того, как воздушно-космические силы России применили планирующие бомбы типа ФАБ-500. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на военного эксперта, редактора журнала "Арсенал Отечества" Алексея Леонкова.

По его словам, раньше солдаты ВСУ занимали снайперские позиции на верхних этажах жилых домов в Артемовске, а в подвалах оборудовали штабы и склады. Однако после удара авиабомбой находившиеся в подвале украинские бойцы оказались так же обречены, как и занимавшие позиции на верхних этажах.

Это привело к значительным потерям украинской стороны, в связи с чем в данный момент ВСУ делают упор на беспилотники, считает эксперт.

Кроме того, на высотках теперь размещают вместо солдат камеры видеонаблюдения для сбора информации о передвижении российских подразделений.

Леонков отметил, что применение фугасных авиабомб типа ФАБ-500 позволило ВКС действовать вне зоны поражения украинской ПВО, при этом сама система обороны стала мишенью для российских самолетов прикрытия.

Ранее военнослужащий ЧВК "Вагнер" сообщил, что до полного освобождения Артемовска штурмовикам осталось пройти порядка 1,5 километра по городской застройке.

До этого один из эвакуированных жителей Артемовска рассказал, как бойцы ВСУ размещали артиллерийские и другие огневые позиции в жилых домах, а также медицинских и образовательных учреждениях города.

Российские штурмовые отряды заняли еще четыре квартала в Артемовске