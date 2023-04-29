Житель Артемовска рассказал, что ВСУ размещают свои огневые позиции в жилых домах и вузах

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Бойцы ВСУ размещали артиллерийские и другие огневые позиции в жилых домах, а также медицинских и образовательных учреждениях Артемовска. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова одного из эвакуированных жителей города Дмитрия Чекалина.

Он добавил, что украинские военнослужащие начали прибегать к подобной практике еще летом прошлого года.

Дмитрий рассказал, как солдаты ВСУ стреляли противотанковыми управляемыми ракетами и прочими снарядами с восьмого этажа жилого дома, а также укрывались в местном институте иностранных языков, в стоматологической клинике и швейной фабрике. Изнутри они также стреляли из миномета или гаубицы.

Сам Дмитрий вместе с родителями переселился в подвал дома в июне прошлого года, а в апреле текущего года российские бойцы эвакуировали их из зоны боевых действий.

Ранее другой эвакуированный житель Артемовска рассказал, как украинские солдаты стреляли из танка по местной пятиэтажке после отказа остававшихся там жителей уезжать на подконтрольную Киеву территорию.

В Минобороны РФ сообщили, что ракетные силы России нанесли удар по объединенному штабу обороны ВСУ в Артемовске и подразделениям "Иностранного легиона" в Донецкой Народной Республике.

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