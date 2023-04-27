Российские силы полностью перерезали пути снабжения ВСУ в Артемовске

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы взяли под огневой контроль участок дороги, по которой группировки Вооруженных сил Украины получали снабжение в Артемовске. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

"На участке трассы в направлении Хромова ситуация находится полностью под огневым контролем. Это была последняя дорога. Но противник все равно имеет возможность <...> даже под обстрелами перемещаться. Часть резервов противник теряет по пути", – рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Ранее командующий силами специальных операций Украины генерал Виктор Хоренко на встрече с солдатами ВСУ заявил, что обстановка на артемовском направлении для бойцов украинской стороны складывается сложная. Вместе с этим он подчеркнул, что киевские военные должны быть к этому готовы.

До этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин рассказал, что бойцы РФ справляются с задачей оттягивания контрнаступления ВСУ, "перемалывая" живую силу их подразделений. По его словам, после взятия Артемовска Владимир Зеленский захочет приступить к контрнаступлению.