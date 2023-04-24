Песков подтвердил сообщения об участии своего сына в СВО

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил информацию об участии своего сына Николая в спецоперации на Украине. Он прокомментировал сообщения о том, что его сын служил в зоне СВО в составе отрядов частной военной компании (ЧВК) "Вагнер".

"Он отслужил в Вооруженных силах в свое время. Он свою конституционную обязанность выполнил. Он принял такое решение, он взрослый человек. Да, действительно, он принимал участие в СВО", – подчеркнул официальный представитель президента РФ.

До этого сын Дмитрия Пескова подтвердил свое участие в спецоперации от ЧВК "Вагнер". По его словам, он самостоятельно принял решение об участии в СВО. Несмотря на переживания, близкие его поддержали.

После вступления в ряды ЧВК "Вагнер" Песков-младший прослужил там 6 месяцев – до окончания срока контракта. На фронте он работал с РСЗО "Ураган".

Ранее о службе сына Пескова в рядах ЧВК "Вагнер" сообщил основатель группы Евгений Пригожин. По его словам, о том, что в составе ЧВК служит сын пресс-секретаря Владимира Путина, знал только он. После истечения контракта Николай отправился в отпуск, уточнил Пригожин.