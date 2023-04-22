Пригожин сообщил об участии сына Пескова в СВО в составе ЧВК "Вагнер"

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Сын пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова участвовал в специальной военной операции на Украине в составе артиллерийских подразделений ЧВК "Вагнер". Об этом в своем телеграм-канале рассказал руководитель группы Евгений Пригожин.

"Я его (сына Пескова. – Прим. ред.) взял к себе, изменив имя, фамилию и отчество. Знал об этом только я, руководитель кадровой службы", – заявил Пригожин.

Бизнесмен отметил, что сын Пескова был зачислен в ЧВК по подложным документам. Он прошел подготовку штурмовика в течение трех недель. Позже уехал в Луганск и стал членом расчета "Ураган".

Пригожин заявил, что сын Пескова проявил мужество и героизм, как и все военнослужащие. В настоящее время он отправился в отпуск после шести месяцев службы.

Ранее Пригожин опроверг сообщения об образовании котла для Вооруженных сил Украины под Артемовском. Он подчеркнул, что в Артемовске по прежнему идут тяжелые бои. Также добавил, что те, "кто болтает языком вперед", создают проблемы.

