Пригожин опроверг сообщения об образовании котла для ВСУ под Артемовском

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Основатель частной военной компани (ЧВК) "Вагнер" Евгений Пригожин опроверг сообщения об образовании котла для Вооруженных сил Украины под Артемовском.

"Об образовании котла для ВСУ в Артемовске говорить рано, как и ранее, они находятся в так называемом оперативном окружении, когда дороги простреливаются. Но котла никакого нет", – приводятся слова бизнесмена в телеграм-канале его пресс-службы.

Пригожин подчеркнул, что в Артемовске по прежнему идут тяжелые бои. Он добавил, что те, "кто болтает языком вперед", создают проблемы.

Ранее врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске.

Гагин уточнил, что российские военные вышли к дороге Артемовск – Часов Яр, по которой снабжалась украинская группировка. Он подчеркнул, что силы РФ взяли под контроль несколько сотен метров, сделав невозможным снабжение гарнизона ВСУ.

До этого Гагин рассказал, что малые группы украинских боевиков пытаются бежать из Артемовска или сдаться в плен. Он заявил, что гарнизон Украины практически обречен, и напомнил, что порядка 90% территории Артемовска контролируют российские силы.