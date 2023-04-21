В ДНР заявили, что силы РФ взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске

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Бойцы ЧВК "Вагнер" взяли в котел группировку украинских военных в Артемовске, сообщил ТАСС советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин.

По его словам, российские военные вышли к дороге Артемовск – Часов Яр, по которой снабжалась группировка Вооруженных сил Украины. Он подчеркнул, что силы РФ взяли под контроль несколько сотен метров, сделав невозможным снабжение гарнизона ВСУ.

"Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась", – заключил Гагин.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики сообщил, что малые группы Вооруженных сил Украины пытаются бежать из Артемовска или сдаться в плен. Он заявил, что гарнизон Украины практически обречен, и напомнил, что порядка 90% территории Артемовска контролируют российские силы.

Представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что штурмовые отряды на донецком направлении в течение суток освободили три квартала в Артемовске. Он отметил, что штурмовикам оказали поддержку оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия Южной группировки войск.

Позже он сообщил, что ВС РФ при проведении спецоперации поразили объединенный штаб группировки Вооруженных сил Украины "Бахмут".