Штурмовые отряды за сутки освободили три квартала в Артемовске

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Штурмовые отряды на донецком направлении в течение суток освободили три квартала в Артемовске. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"На донецком направлении штурмовыми отрядами за сутки освобождены три квартала в северо-западной, центральной и юго-западной частях города Артемовска", –заявил Конашенков.

Поддержку штурмовикам оказывает оперативно-тактическая и армейская авиация, а также артиллерия Южной группировки войск, добавил официальный представитель МО РФ. Кроме того, подразделения Воздушно-десантных войск заблокировали город с северной и южной окраин.

Ранее сообщалось, что ВСУ взорвали четыре многоэтажных дома при отступлении. В подвалах под ними укрывалось по меньшей мере 20 местных жителей. По информации источника в силовых структурах ДНР, все они погибли.

Российские силы взяли под контроль около 90% Артемовска. Тем не менее согласованного отступления ВСУ пока нет.