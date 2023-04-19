В ДНР заявили, что российские силы взяли под контроль около 90% Артемовска

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Российские силы взяли под контроль около 90% Артемовска. Об этом рассказал советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин

"В любом случае Артемовск будет взят, это вопрос уже ближайшего времени. На данный момент мы близки к тому, что около 90% территории самого города практически под контролем наших сил", – поделился он в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Гагина, российские силы также взяли под свой контроль все дороги города. Вместе с этим он добавил, что из Артемовска выходят только малые группы ВСУ, согласованного отступления их войск пока нет. Советник врио ДНР сравнил это с малым бегством.

Накануне в Минобороны РФ рассказали, что штурмовые группы ВС РФ взяли под контроль еще три квартала в северной, центральной и южной частях Артемовска. По данным ведомства, оперативно-тактическая, армейская авиация и артиллерия "Южной" военной группировки нейтрализовали команды ВСУ в районах Часова Яра и Константиновки в ДНР.