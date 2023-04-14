Военные ЧВК "Вагнер" ведут бои для овладения западными районами Артемовска – МО РФ

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Штурмовые отряды частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" ведут боевые действия по овладению кварталами в западных районах Артемовска. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Действующие на флангах подразделения воздушно-десантных войск оказывают штурмовым отрядам поддержку и пресекают попытки противника доставить в город боеприпасы и ввести резервы", – говорится в сообщении.

До этого советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что российские войска практически блокировали группу украинской армии в Артемовске. По его словам, войска противника оказались практически заблокированы на западе города.

При этом основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин призвал не торопиться с заявлениями о полном взятии Артемовска под контроль. По его словам, сейчас Вооруженные силы (ВС) РФ контролируют более 80% территории города.



Спортсменки украинской сборной по биатлону участвуют в составе ВСУ в зоне СВО

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!