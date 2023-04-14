Командир группы "Вагнер" заявил, что ВСУ обороняют Артемовск "живыми щитами"

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Вооруженные силы Украины пытаются удержать Артемовск при помощи тактики "живых щитов". Они не пытаются сформировать грамотную оборону, сообщил один из командиров группы "Вагнер".

"Говоря о подготовке украинской армии к обороне, мы приходим к выводу, что ее не было вообще. Где-то есть окопы, какие-то маленькие огневые сооружения. Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть", – цитирует его РИА Новости.

По словам командира группы, ВСУ не использовали окопы, а находились в домах.

Другой боец рассказал, что некоторые украинские солдаты оказались в окружении и сдались. Он добавил, что в ВСУ наблюдается дефицит личного состава, они не способны правильно расставить силы и средства, поэтому несут большие потери.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские силы контролируют свыше 80% территории Артемовска. Также врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что под контролем российских сил находится более 75% территории Артемовска. Он подчеркнул, что пока рано говорить о полном освобождении Артемовска, поскольку в западной части города еще идут ожесточенные бои.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

Пригожин сообщил об уничтожении бойцами группы "Вагнер" 38 тысяч солдат ВСУ

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