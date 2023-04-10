Более 75% территории Артемовска находится под контролем российских сил – Пушилин

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Российские силы контролируют более 75% территории Артемовска, сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Он подчеркнул, что пока рано говорить о полном освобождении Артемовска, поскольку в западной части города еще идут ожесточенные бои.

При этом Пушилин сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" водрузили на здание администрации Артемовска флаг, что является формальным признаком контроля над городом.

10 марта Пушилин посетил Артемовск. Он заявил, что ВСУ не жалеют ни город, ни своих.

Ранее командующий восточной группировкой украинских войск Александр Сырский сообщил, что для ВСУ сложилась непростая ситуация в Артемовске. Он добавил, что посетил наиболее горячие точки фронта, где поставил задачи подразделениям.

3 апреля основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что юридически Артемовск взят под контроль российскими силами. Однако он отметил, что в западных районах города все еще сосредоточены силы противника.

6 апреля Пригожин рассказал, что ВСУ не отступают из Артемовска, бойцы украинской стороны организовали оборону внутри города: сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала.

Он подчеркнул, что для положительной динамики следует решить несколько вопросов, в частности убедиться в защищенности российских флангов, организации хорошего командования, а также удостовериться в количестве боеприпасов.

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