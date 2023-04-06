Пригожин опроверг сообщения об отступлении ВСУ из Артемовска

Фото: ТАСС/пресс-служба компании "Конкорд"

ВСУ не отступают из Артемовска, бойцы украинской стороны организовали оборону внутри города: сначала по железной дороге, затем в районе многоэтажек западного квартала. Об этом сообщает телеграм-канал пресс-службы основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Предпринимателю задали вопрос, соответствует ли действительности информация из СМИ, что ВСУ начали покидать Артемовск.

"Затем, когда они уйдут из Бахмута (украинское название Артемовска. – Прим. ред.), мы полностью выдворим всех до последнего. Безусловно, они займут оборону в районе Часова Яра и на подступах к Бахмуту. Поэтому ни о каком наступлении пока, я считаю, речи не идет", – приводит пресс-служба слова Пригожина.

Бизнесмен добавил, что для положительной динамики следует решить несколько вопросов: убедиться в защищенности российских флангов, организации хорошего командования, а также удостовериться в количестве боеприпасов.

Ранее в телеграм-каналах распространилась информация, что ВСУ начали отступать и покидать Артемовск. По словам украинского военного, ЧВК увеличивает свои штурмовые команды. Он также поделился, что лишь за одну ночь в город прибыло несколько групп.

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