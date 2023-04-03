Пригожин заявил, что Суровикин участвовал в разработке плана "бахмутской мясорубки"

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Решение об организации операции в Артемовске – так называемой бахмутской мясорубки – было принято командирами ЧВК "Вагнер". Об этом информирует телеграм-канал пресс-службы основателя группы, предпринимателя Евгения Пригожина.

"Непосредственное участие в ее разработке и реализации принимал Сергей Владимирович Суровикин, в то время, когда он возглавлял группировку. И поэтому огромное количество решений, которые принимались, я бы отвел на его счет", – заявил Пригожин.

Ранее Пригожин сообщил, что бойцы российской стороны смогли юридически взять Артемовск под контроль.

Основатель ЧВК "Вагнер" рассказал, что силы РФ подняли над городской администрацией флаг группы, а также флаг с надписью "Владлену Татарскому добрая память", помянув таким образом погибшего в результате теракта военкора.

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