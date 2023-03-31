Пригожин оценил сообщения о бегстве ВСУ из Артемовска

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Украинские войска не бегут из Артемовска, они ведут боевые действия за город и несут серьезные потери. Об этом заявил основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин в телеграм-канале своей пресс-службы.

"Нам на сегодняшний день нужно концентрироваться в городе, потому что это очень огромный объем боевой работы, фланги необходимо, чтобы нас не подвели, чтобы их держали наши союзные подразделения", – указал он.

До этого Владимир Зеленский сообщил, что в случае поражения ВСУ в Артемовске международное сообщество и украинский народ начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией. Он считает, что давление при поражении в Артемовске неизбежно.

Любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух ВСУ, добавил глава страны.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ скоро смогут взять Артемовск в фактическое окружение. По его словам, на данный момент город находится в оперативном окружении. Российские военные держат под огневым контролем все дороги населенного пункта.

Генштаб ВСУ признал успехи российской армии в Артемовске

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