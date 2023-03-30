Пушилин сообщил, что Артемовск скоро попадет в фактическое окружение

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Российские силы совсем скоро смогут взять Артемовск в фактическое окружение. Об этом рассказал временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

По его словам, на данный момент город находится в оперативном окружении. Российские военные держат под огневым контролем все дороги населенного пункта.

"По Артемовску ситуация продвигается. Совсем скоро можно будет говорить уже о фактическом окружении", – поделился Пушилин в эфире Первого канала.

Накануне генеральный штаб ВСУ признал успехи российских сил в Артемовске. В своей ежедневной сводке Генштаб заявил, что ВС РФ продолжают штурмовые действия города, а также имеют частичный успех.

До этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин выразил уверенность, что сражения за Артемовск привели к почти полной ликвидации ВСУ. Вместе с этим он признал, что противостояние "изрядно потрепало" и саму ЧВК.

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