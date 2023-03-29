Алаудинов заявил, что контрнаступление ВСУ окажется последним для Украины

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Возможное контрнаступление Вооруженных сил Украины станет последним для страны, поскольку у Киева не осталось запасов живой силы, заявил помощник главы Чеченской Республики, командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов в эфире "Соловьев Live".

По его словам, западная боевая техника пока не была замечена в зоне боевых действий.

"Да, мы фиксируем, что она уже пришла, находится где-то на западной Украине. Но пока она на передовой на самой не появилась", – сказал помощник главы Чечни Рамзана Кадырова.

Алаудинов добавил, что у ВСУ имеются сложности с доставкой и обслуживанием западной техники.

До этого первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Киев сделал из Артемовска своего рода символ. Это стало трагической ошибкой. Она заключается в том, что ВСУ бросают все больше и больше неопытных новобранцев в качестве пушечного мяса в этот район, объяснил Полянский.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что в случае поражения ВСУ в Артемовске международное сообщество и украинский народ начнут подталкивать власть к компромиссу с Россией. Он считает, что давление при поражении в Артемовске неизбежно. Любое поражение на этом этапе конфликта может подорвать боевой дух ВСУ, добавил глава страны.

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