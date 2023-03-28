Россия знает, за что воюет на Украине – Лавров

Фото: kremlin.ru

Целью спецоперации России на Украине является защита русскоязычных людей, которых Киев угнетает. РФ добивается их освобождения, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

"Прямо декларируется обеспечение всех прав русских и русскоязычных и в целом национальных меньшинств, и прямо декларируется заинтересованность в том, чтобы жить в мире, добрососедстве и согласии со всеми своими соседями. Все это сейчас перечеркнуто и отдано на растерзание неонацистам, которые правят бал в Киеве", – цитирует его ТАСС.

По словам министра, Россия знает, за что бьется.

"И поэтому мы знаем, за что мы воюем. Мы знаем, что мы хотим освободить этих людей от любой угрозы, которую их жизни, их традициям, их семьям могут создавать нынешние украинские власти", – заключил он.

До этого зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина является частью России. Однако, по его словам, РФ приходилось долго мириться с "выдуманными границами". Политик отметил, что исключением являются лишь отдельные области, которые были присоединены в результате Второй мировой войны. Запад просчитался, поскольку отказался верить в готовность РФ начать спецоперацию, добавил Медведев.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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