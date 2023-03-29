Превращение Артемовска в символ стало трагической ошибкой Киева – Полянский

Фото: телеграм-канал "Типичный Донецк"

Украинская сторона сделала из Артемовска своего рода символ, что является трагической ошибкой. Таким мнением поделился первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, российские силы берегут своих бойцов и мирных жителей, в связи с чем при наступлении в Донбассе не задействуют всю мощь, которую могли бы использовать. Трагичность ошибки, отметил Полянский, заключается в том, что ВСУ бросают все больше и больше неопытных новобранцев в качестве пушечного мяса в этот район.

При этом жители Украины в курсе данной ситуации, добавил дипломат.

"Мы считаем это абсолютно бесполезным, но Украине решать, что делать. В любом случае судьба Артемовска, думаю, уже предопределена. Это вопрос дней, может быть, недель. Но мы не торопимся", – цитирует Полянского РИА Новости.

Между тем Владимир Зеленский выразил мнение, согласно которому в случае поражения ВСУ в Артемовске международное сообщество и сами украинцы начнут подталкивать власть к компромиссу с Москвой. Президент считает, что давление при поражении в этом городе неизбежно.

Помимо этого, любое поражение на этом этапе противостояния может подорвать боевой дух украинских войск, утверждает Зеленский.

Военные эксперты оценили положение ВСУ в Артемовске

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