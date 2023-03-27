ВСУ теряют до 200 солдат ежедневно в ходе боев за Артемовск – СМИ

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Вооруженные силы Украины теряют в ходе боев за Артемовск около 100–200 солдат каждый день. О цифрах потерь сообщает издание The Sunday Times.

Авторы материала считают, что потери ВСУ в Артемовске могут вынудить власти Киева принять решение об оставлении города. Западные аналитики подчеркивают, что ВСУ необходимо выбирать либо удержание города любой ценой, либо же отход в Славянск и Краматорск, где уже подготовлены укрепленные позиции для сдерживания наступления ВС РФ.

Ранее сообщалось, что военные ЧВК "Вагнер" полностью взяли под контроль цеха Артемовского завода обработки металлов. В декабре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский на этом заводе награждал украинских военных.

До этого основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вокруг Артемовска сформировалась группировка более чем из 80 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины.

По мнению бизнесмена, военные киевского режима накопили силы и теперь, помимо сдерживания российского наступления в Артемовске, могут попытаться нанести удары на белгородском направлении. Он считает, что вторым направлением, которое может выбрать ВСУ, станет линия Сватово – Кременная.



ВСУ столкнулись с нехваткой личного состава – СМИ

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