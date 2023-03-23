ВСУ сосредоточили группировку более 80 тыс военных вокруг Артемовска – Пригожин

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Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что вокруг Артемовска сформировалась группировка более чем из 80 тысяч бойцов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в телеграм-канале его пресс-службы.

"На сегодняшний день противник сосредоточил группировку в 80 с лишним тысяч (человек. – Прим. ред.) вокруг Бахмута (украинское название Артемовска. – Прим. ред.). Эта группировка находится в Северске, в Славянске, в Краматорске, Дружковке, Константиновке и Часовом Яре", – отметил Пригожин.

По мнению бизнесмена, военные киевского режима накопили силы и теперь, кроме вооруженных действий в Артемовске, могут попытаться нанести удары на белгородском направлении. Он считает, что вторым направлением, которое может выбрать ВСУ, станет линия Сватово – Кременная.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что Артемовск практически блокирован.

По его словам, украинский гарнизон в Артемовске насчитывает около 10 тысяч человек. Кроме того, в Часовом Яре, откуда ВСУ пытаются контратаковать город, Киев сформировал "достаточно серьезную группировку", добавил он.



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