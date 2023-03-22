Зеленский заявил, что посетил позиции ВСУ на артемовском направлении

Фото: телеграм-канал Zelenskiy / Official

Владимир Зеленский заявил, что посетил позиции украинских войск на артемовском направлении. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Передовые позиции украинских военных на бахмутском (Бахмут – украинское название Артемовска. – Прим. ред.) направлении. Имею честь сегодня быть здесь на востоке и наградить лучших героев… У вас сложная судьба, но такая историческая", – подчеркнул украинский лидер.

При этом, какой именно объект он посетил, не сообщается.

Ранее советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин сообщил о практически полной блокировке Артемовска российскими военными.

По его мнению, ВСУ не хватает численности войск для формирования ударных частей и бронегрупп, чтобы попробовать "качественно ударить и разрезать российские территории". Однако в случае контратаки ВС РФ готовы ответить противнику, сообщил он.



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