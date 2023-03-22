Украинские военные не забирают тела сослуживцев на купянском направлении – Марочко

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Украинские силовики вторые сутки не забирают тела сослуживцев на купянском направлении, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, тела ликвидированных боевиков нашли в районе украинских позиций – между населенными пунктами Новоселовское и Стельмаховка.

"Потери противник понес после очередной неудачной попытки контратаковать на этом участке фронта еще двое суток назад, однако тела до сих пор никто не забрал", – пояснил эксперт.

Марочко отметил, что на поле боя украинские силовики бросили своих раненных сослуживцев. Некоторые из них были еще живы, однако им не оказали помощь, поэтому через некоторое время они скончались.

Ранее Марочко рассказал, что украинские силы наращивают группировку войск на донецком направлении в районах временно подконтрольных Киеву городов Дружковка, Краматорск и Славянск. Однако, по его словам, ВСУ продолжают нести потери в Артемовске.

Кроме того, он отметил, что увеличилась и численность колонн из колесной и гусеничной бронетехники, продвигающейся через эти населенные пункты по ночам.

Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя ход спецоперации на Украине, сообщил о плавном продвижении Вооруженных сил РФ в Артемовске. Он также заявил, что российские войска пресекли попытки выхода взводов ВСУ из города.

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