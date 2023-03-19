Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин оценил перспективы спецоперации РФ на Украине на ближайший год. Слова бизнесмена приводит его пресс-служба в телеграм-канале.

По его словам, перспективы пока остаются туманными. Он подчеркнул, что российским бойцам необходимо продолжать двигаться вперед.

"Пока идут интриги, разборки и палки в колеса – они мешают воевать. Что нужно делать – нужно сконцентрироваться и ждать ударов со стороны противника. И быть готовыми отразить эти удары", – добавил Пригожин.

Он также отметил, что у российской армии есть несколько недель на то, чтобы подготовиться к атаке со стороны украинских сил.

"Я думаю, что времени на подготовку у нас еще пара недель. А потом, если мы этого не сделаем, как говорится, будет поздно пить Боржоми", – резюмировал основатель ЧВК.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор выразил мнение, что окружение Вооруженными силами России группировки украинских войск в Артемовске спровоцирует цепную реакцию и обрушение обороны ВСУ.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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