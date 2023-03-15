Экс-советник Пентагона заявил, что падение Артемовска запустит цепную реакцию на Украине

Фото: AP Photo/Evgeniy Maloletka

Окружение Вооруженными силами России группировки украинских войск в Артемовске спровоцирует цепную реакцию и обрушение обороны ВСУ. Об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор на своем YouTube-канале.

"История с Артемовском близится к концу, и это будет началом новой фазы конфликта, в результате которого южный фронт полностью обвалится", – уверен он.

Полковник отметил, что положение ВСУ является тяжелым. Причины этого заключаются в дефиците продовольствия, лекарств и боеприпасов, указал Макгрегор.

До этого врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что подразделения ВСУ пытаются отступать из Артемовска по проселочным дорогам. Они могут уходить только пешком, поскольку из-за весенней распутицы техника застревает в грязи и становится легкой мишенью, объяснил чиновник.

Также основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что потери украинских войск под Артемовском ежемесячно составляют около 10–11 тысяч человек. Он подчеркнул, что в настоящее время российская сторона может найти в шахтах пулеметы "Максим" и пистолеты ТТ, которые практически не применимы.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля 2022 года Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

ВС РФ стали продвигаться к центральным районам Артемовска

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