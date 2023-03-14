Пригожин заявил, что Украина ежемесячно теряет под Артемовском 10–11 тыс военных

Фото: телеграм-канал "Пресс-служба Пригожина"

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что потери украинских войск под Артемовском ежемесячно составляют порядка 10–11 тысяч военных. Об этом сообщает РИА Новости.

Однако бизнесмен не стал говорить об украинских потерях в военной технике, так как это является секретной информацией. В то же время Пригожин опроверг информацию о миллионах единиц оружия, якобы найденных в шахтах Артемовска и Соледара.

"Это легенда. Во-первых, все шахты заминированы. Во-вторых, в шахтах огромное количество помещений, и когда-то действительно там наверняка хранилось большое количество оружия – может быть, еще в дореволюционный период", – уточнил основатель ЧВК "Вагнер".

По его словам, в настоящее время российская сторона может найти в шахтах пулеметы "Максим" и пистолеты ТТ, которые практически не применимы.

Ранее командующий сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский сообщил, что обстановка на линии боевого соприкосновения в районе Артемовска по-прежнему сложная.

До этого основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Киев продолжает отправлять новые резервы ВСУ в Артемовск. Бизнесмен отметил, что чем ближе находятся ВС РФ к центру города, тем тяжелее идут бои.

Пригожин рассказал о продвижении российских войск в Артемовске

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